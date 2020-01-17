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Süresi uzatılan geçici emirname yürürlükte

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”, Resmi Gazete’nin 14 Ocak 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Ocak 2020 Cuma 11:49
Süresi uzatılan geçici emirname yürürlükte

Bakanlar Kurulu’nun 14 Ocak’ta aldığı uzatma kararı uyarınca emirname 6 ay süreyle, 15 Temmuz’a kadar geçerli olacak. Bu sürecin sonunda, ülkesel fizik plan hedef, strateji ve politikaları kapsamında hazırlanan ancak hükümet ortakları arasında görüş ayrılığı bulunan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe konması hedefleniyor.
Geçiş süreci emirnamesinin amacı şöyle ifade edildi:
“Özellikle konut kullanım amaçlı gelişmeler nedeniyle hızlı, yaygın, yoğun ve düzensiz yapılaşma tehdidi altında bulunan ‘Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi’nde, kamu yararı için, (1) Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak, (2) Gelişmeleri denetim altına alarak yaygın ve parçacıl yapılaşmayı önlemek, (3) Yerleşimlerin karakterini ve konut alanlarının bütünlüğünü korumak, (4) Gelişmelerin ve/veya faaliyetlerin, kamu yararına uygun olarak, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarını koruyarak, birbirini tamamlayacak ve destekleyecek şekilde gerçekleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, (5) Sağlıklı, işlevsel, adil, güzel, ekonomik, güvenli, kimlikli, yerel ölçeği, özgün kimliği ve özellikleri korunmuş, yaşanabilir yaşam alanları yaratılmasını ve gelişmesini sağlamak ve (6) Gelecekteki gelişmelerin genel planlama çerçevesi ile ‘Gelişmelerin’ hedef, ilke ve sınırını, kural ve koşullarını belirlemek, kullanımlarına akılcı bir şekilde dağılımını sağlamak.”

Anahtar Kelimeler:
Geçici Emirname Y
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KIBRISLI 2020-01-17 14:28:52

ne utanmaz arlanmaz insanlarsınız be inşaatcı bozuntuları.Memleketi yediniz sı....nız daha doymadınız

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xxxxx 2020-01-17 15:00:55

yazılan 6 madde tamam da esas önemli olan 7. madde...
7) cumhurbaşnaklığı seçimini kazasız belasız atlatmak.. bakın burası çokomelli

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