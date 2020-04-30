Suriyeli 2 Kişinin Adaya Kaçak Girdiği Tespit Edildi

Gazimağusa Limanı'nda dün yurt dışından gelen bir tır araç içerisine gizlenen Suriye uyruklu iki erkek şahıs tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Haber Kıbrıs
Gazimağusa Limanı'nda dün yurt dışından gelen bir tır araç içerisine gizlenen Suriye uyruklu iki erkek şahıs tespit edildi.
Gazimağusa Limanı'nda dün yurt dışından gelen bir tır araç içerisine gizlenen Suriye uyruklu iki erkek şahıs tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Haber Kıbrıs