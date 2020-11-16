Suriyeli göçmenlerde artış

Kıbrıs’a kaçak olarak giren Suriyelilerde artış yaşanıyor. Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta son 5 günde 76 Suriyelinin yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilen göçmenler, Türkiye’ye teslim edildi. Güney Kıbrıs’ta yakalanan göçmenler ise güneyde bulunan mülteci kampına götürüldü.

Anlaşma gereği Türkiye’ye teslim edildiler

Kayalar köyü açıklarında 12 Kasım’da saat 10.30 sıralarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, KKTCSG-03 gemisi tarafından Kayalar Balıkçı Barınağı'nın 1,6 deniz mili kuzeyinde tespit edilerek durduruldu ve kontrol altına alındı.

Suriye uyruklu 2 çocuk, 2 kadın ve 9 erkek toplam 13 göçmen ve tekne "Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına denizde teslim edildi.

Ülkeye yasadışı olarak girdikleri tespit edilen bir başka olayda ise 12 erkek Suriyeli mülteci Mağusa- Larnaka anayolunda 25 Ekim’de devriye gezen polis tarafından fark edilmişti.

Güney’de 5 günde 60 mülteci

Güney Kıbrıs’ta son 5 gün içinde 63 Suriyeli mülteci tespit edildi. Pomos ile Pachyammos arasındaki bölgede 19'u erkek ve ikisi kadın 21 göçmen, bu sabah 01:00’da polis devriyesi tarafından görüldü.

Chrysochous polis karakoluna götürülen mültecilerin Pournara kabul kampına transfer edilmeleri bekleniyor.

Güney’de aynı bölgede Perşembe sabahı 18 ve Cuma gecesi 24 Suriyeli tespit edilmişti. Suriyeli mültecilerin Türkiye üzerinden adaya giriş yaptıkları ifade edildi.

Kişi başı 3 bin dolar

Mültecilerin ifadelerinde kişi başı insan kaçakçısına yaklaşık 3 bin ABD doları ödediğini açıklayan Rum polisi, Covid-19 nedeniyle mültecilerin katı sağlık kuralları uyarınca 14 gün karantinaya alınacağını söyledi.

HABER KIBRIS