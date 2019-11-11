Sürücülerin dikkatine!

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verilecek.

Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatılacak

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle yarın da Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi’ne yönlendirilecek.

(BRT/MAIL)