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Sürücülerin dikkatine!

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:02
Sürücülerin dikkatine!

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verilecek.

Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatılacak

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle yarın da Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi’ne yönlendirilecek.

(BRT/MAIL)

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YolSürücüHaber
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