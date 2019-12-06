Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Sürücülerin dikkatine!

06 Aralık 2019 Cuma 16:03
Sürücülerin dikkatine!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gönyeli Çemberi içerisinde yağışlı hava nedeniyle bir süreliğine ara verilen bakım onarım ve asfalt kaplama işlerine, yağışa bağlı oluşan rutubet oranının asfalt serilebilecek seviyeye düşmesine müteakip, kaldığı yerden devam ediliyor.

Çalışmalar nedeni ile trafik, bu akşam saat 20.00’den itibaren çember içerisinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmaların hafta sonu bitirilmesi hedefleniyor.

Gönyeli Çemberini kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların vaktinden önce yola çıkmaları tavsiye edilir.

Bakanlık çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

(BRT/MAIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2019-12-06 18:28:10

Çalışma yok. İşaret ve işaretçi de yok. Yol kazıldı ve öyle bırakıldı Çok tehlikeli bir şekildedir. Dikkatli olun. Burası KKTC.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim