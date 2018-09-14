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Sürücülerin dikkatine

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hafta sonu şehrin iki farklı noktasında çalışma yapılacağını, çalışmalar süresince ilgili güzergahlarda kısmi yol kapatmalar yapılacağını duyurdu.

14 Eylül 2018 Cuma 13:06
Sürücülerin dikkatine

15 Eylül Cumartesi günü Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Devpa Süpermarket önündeki çember ile LTB 50. Yıl Fidanlığı arasında yer alan köprüde sabah saat 08:30’dan iş bitimine kadar çalışma yapılacak.

Ayrıca 16 Eylül Pazar günü Hastane çemberinde sabah saat 07.30’dan  çalışmaların bitirilmesine kadar yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapılacaktır.

Söz konusu güzergahlar çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin ilgili bölgelerde ki  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
LTBYol çalışmasıTrafikKapalı YolGündemKıbrıs
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