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Sürüş ehliyetlerinin TC ile KKTC arasında tanınmasına olanak sağlandı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
Sürüş ehliyetlerinin TC ile KKTC arasında tanınmasına olanak sağlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması anlaşması onaylandı…

Karar, Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Resmi Gazetede ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” da yer aldı…

Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin karar Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlandı…

İlk anlaşma ile iki ülke sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla hizmet akdi ile çalışanlar, hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar ve kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalarına ilişkin mevzuat esasları belirlendi.

İkinci anlaşmayla ise Türkiye ve KKTC yetkili makamlarınca tanzim edilen sürücü belgesi/sürüş ehliyetine sahip olan ve diğer taraf ülkede turistik amaçla bulunan veya transit geçiş yapan ticari araç sürücülerinin sürücü belgesi/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması sağlanıyor.

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Sürüş EhliyetleriTCKKTCHaberGündemKıbrıs
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