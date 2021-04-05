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“SUS PAYI OLARAK VERDİĞİNİZ 1500 TL…”

Turizm Emekçilerinden Zehir Zemberek Açıklama...

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:37
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“SUS PAYI OLARAK VERDİĞİNİZ 1500 TL…”

Turizm Emekçileri İnisiyatifi yazılı bir açıklama yaparak eylemlilik sürecine gireceklerini açıkladı. Turizm Emekçileri İnisiyatifi Fuat Neşe tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: 

Sabırla beklediğimiz Cuma günü yapılan bakanlar kurulu kararlarında diğer uygulamalar gibi yılan hikâyesine dönen turizm açılımı hakkında maalesef bir bilgi paylaşımı yapılmadığı görülmüştür. 
Turizm Emekçileri İnisiyatifi sözcüsü Fuat Neşe olarak yönetimimiz adına daha önce açıklamış olduğumuz açlık çadırı eylemi hakkımızı saklı tutarak yaklaşık bir yıldır beklediğimiz yetmezmiş gibi sürece olumsuzluk yaşatmamak adına tekrardan sabırla bekledik. 
Zaman kazanmak adına yönetenlerin sizler için çabalıyoruz, bekleyin çalışmalarımız sürüyor talebine olumlu yanıt vererek Cuma günü açıklanan kararlar doğrultusunda bu süreci de tamamlamış olduk. 
Hükümet edenlerin iç savaşları ve bireysel menfaatleri doğrultunda yönetmeye çalıştıkları pandemi sürecinde oluşan mağduriyetlerin asıl kitlesi Turizm Emekçileri olarak kendilerine Sosyal devlet anlayışından uzak, yönetenler tarafından ötekileştirilen turizm emekçilerinin ilk seçimlerde cevabı verilecektir. 
Bu güne kadar yapmış olduğumuz eylemlerde bu ülkenin ilk görünen yüzü ve hizmet sektörü olarak siz yönetenlere derdimizi asileşmeden ve örnek olacak bir şekilde göstermeye çalışmamıza rağmen siz bizleri duymadınız ve duymak istemediniz. 
Bizleri dilinizden düşürmediğiniz 1500 TL’lere muhtaç edip onları da işinize geldiği dönemlere bizlere sus payı olarak verdiğinizi ve ağzımıza bir parmak bal çaldığınızın farkında olmadığımızı düşünme gafletinde olmanız bizleri derinden üzmüştür. 
Bu gün itibari ile Turizm Emekçileri İnisiyatifi olarak biz daha önce nasıl farklı grupların oyunlarına alet olmadıysak, sizlerin de iç pazarlıklarınızın ve bireysel menfaatlerinizin oyuncağı olmayacağımızı sizlere eylemlerimizle anlatacağız. 
Biz daima dünyanın turizm açılımı anlamında sizlere örnek olarak anlattığımız ülkelerin iyi halleri olduğu gibi farklı ülkelerde nasıl eylem yapıldığını da örnek göstereceğiz. 
Artık bizi en iyiye ulaştırmak için seçtiğimiz yöneticiler düşünme sıra sizde… 
Turizm Emekçileri İnisiyatifi sözcüsü Fuat Neşe

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