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Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Nisan 2020 devresinin geriye kalan %25'lik kısmını ve 16 - 30 Nisan 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %90'ının bugün ödeneceğini bildirdi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 15:29
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Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Nisan 2020 devresinin geriye kalan %25'lik kısmını ve 16 - 30 Nisan 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %90'ının bugün ödeneceğini bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Nisan 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 868 üretici için toplam 17 milyon 911 bin 462,08 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %25'lik (4 milyon 477 bin 865,52 TL) kısmı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

16 - 30 Nisan 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 888 üretici için toplam 17 milyon 577 bin 571,61 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %90'ı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıSüt Endüstrisi KurumuSÜTEK
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