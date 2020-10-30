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Süt üreticilerine 25 kuruşluk ek destek verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üreticilere litre başına 25 kuruşluk ek destek ödeneceği belirtildi.

30 Ekim 2020 Cuma 18:06
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Süt üreticilerine 25 kuruşluk ek destek verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak, süt üreticilerinin girdi maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığı, üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 25 kuruşluk ekstra destek ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bu çalışmalar çerçevesinde Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız istişareler sonucu, üreticilerimize litre başına 25 kuruşluk ekstra bir destek ödenmesine karar verilmiştir. Bu sayede üreticilerimize , litre başına aldıkları çiğ süt desteğine ilave olarak, 25 kuruş daha fazla bir destek ödenecektir. Bu ek destek ile amaçlanan, üreticilere  girdi maliyetlerindeki artış ile mücadele etme şansı yaratmaktır. Aynı zamanda, halkımızın alım gücünün olumsuz etkilenmesinin de önüne geçmektir.

Çiğ süt fiyatına herhangi bir artış yapılmayarak, süt ve süt ürünleri fiyatlarının artmaması, böylelikle halkımızın alım gücünün geriletilmemesi hedeflenmektedir.

Pandemi dolayısıyla dünya ve ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, uluslararası yem hammadde fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşananacak gelişmeler takip edilecek, ayrıca hayvancılarımızla yapılacak değerlendirmeler sonucu ülke hayvancılığının yoluna devam ettirilmesine yönelik kararlar alınacaktır.”

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