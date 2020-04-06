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Tabipler Birliği Kimin Hangi Maskeyi Kullanacağı Konusunda Önerilerde Bulundu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün; sağlık çalışanları, toplumdaki hasta bireyler ve hasta bireylere bakım veren kişilerin cerrahi maske (N95/FFP2-3), toplumdaki sağlıklı bireylerin ise kumaş maske (CDC) kullanmasını önerdiğini bildirdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:09
1260 Okunma
Tabipler Birliği Kimin Hangi Maskeyi Kullanacağı Konusunda Önerilerde Bulundu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün; sağlık çalışanları, toplumdaki hasta bireyler ve hasta bireylere bakım veren kişilerin cerrahi maske (N95/FFP2-3), toplumdaki sağlıklı bireylerin ise kumaş maske (CDC) kullanmasını önerdiğini bildirdi.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, son zamanlarda yapılan araştırmaların, koronavirüs hastalarının önemli bir kısmının herhangi bir semptom göstermeden, hiçbir şikayeti olmaksızın bu virüsü taşıdıklarını ve bu semptomsuz dönemde virüsü başkalarına bulaştırabildiklerini gösterdiğini kaydetti.

Bu da bu bireylerin yakınlarında bulunan kişilere konuşma, öksürme, hapşırma sırasında bu virüsü aktarabilecekleri anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bu kanıtlar ışığında CDC’nin, özellikle toplu bulunulan alanlarda marketler, bankalar, eczaneler gibi yerlerde herhangi bir şikayeti olmayan bireylerin kumaş maske takmasının önerildiği ifade edildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafeyi korumanın yanında (2 metre), evde basitçe ve düşük maliyetle hazırlanabilecek kumaş maskeleri kullanmanın gönüllü bir halk sağlığı eylemi olarak tanımlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Tavsiye edilen bu kumaş maskeler, cerrahi maske veya N95  gibi maskelerden değildir. Bu özellikli tıbbi maskeler, CDC kılavuzunda belirtildiği gibi, sağlık çalışanları ve diğer tıbbi müdahale ekipleri için ayrılması gereken kritik malzemelerdir.

Kumaş maskeler; yüzün kenarlarına rahatça oturabilen bir kumaştan yapılmalı ve bağlarla veya kulak halkalarıyla sabitlenmelidir. Çoklu kumaş katmanları olmalıdır. Nefes almanıza engel olmayacak kalınlıkta olmalıdır. Hasar görmeden veya şekil değiştirmeden makinede yıkanabilir ve kurutulabilir olmalıdır.

Bu kumaş maskeler 2 yaş altı çocuklara, nefes almakta zorluk çeken veya maskeyi yardım almadan çıkaramayan bireylere takılmamalıdır.

Kumaş maskeler çıkarılırken gözlere, burun ve ağıza değdirmeden çıkarılmalı ve çıkarıldıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipleri BirliğiDünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüsCoronavirüs
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KARPAZLI ALI VELI 2020-04-06 14:37:16

Benim maske alacak param yok.

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