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TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN BAROLAR BİRLİĞİ’NE DESTEK…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karar üzerinden, kararın içeriği anlaşılmadan veya çarpıtılmak istenerek yapılan aleyhte, hedef gösterici ve tehdit edici açıklamalarla demokrasiye saldırıların daha belirgin hale geldiğini bildirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:59
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TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN BAROLAR BİRLİĞİ’NE DESTEK…

Tabipler Birliği Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, demokrasinin en güçlü dayanağı ve güvencesi olan yargı bağımsızlığı ilkesinin görmezden gelindiği bu açıklamalar ve tehditlere karşı, hükümet yetkilileri ve devletin en üst makamlarının, toplumun tüm kesimlerinin teminatı olan bağımsız yargıya sahip çıkamayışlarının üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bağımsız yargımızın yıpratılmaya ve karşı taraf gibi konumlandırılmaya çalışılıp yargı sistemimizin değiştirilmeye, susturulmaya çalışılmasına tüm toplumumuz gibi bizler de seyirci kalamayız, kalmayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Tabipler Birliği açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Hatırlatırız ki Covid-19’la mücadele sürecinin başlangıcında, KTTB’nin Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğu dava sonucunda mücadelenin yasal zemine kavuşması sağlanmıştır. Bağımsız yargımız sayesinde, yasal zeminde söz sahibi olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi (BHÜK) dava açılması sonrası toplanmaya başlayıp, kararlar üretmeye başlamıştır. KTTB’nin bağımsız yargımızdan aldığı güçle devam ettirdiği mücadele hâlâ sürmekte olup, BHÜK toplantılarına katılıp, görüşlerini bildirme talebi hala karşılanmamıştır.

Yargı bağımsızlığının, toplumumuz veya her birimize karşı yöneltilebilecek antidemokratik veya baskıcı politikalara karşı durabilecek en güçlü mekanizmamız olduğunun bilincindeyiz.

Toplumsal dayanağımız ve teminatımız olan bağımsız kurumlarımız, meslek örgütlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin görmezden gelindiği, yokmuş gibi davranıldığı, hatta susturulmak istendiği bir döneme girmişken, toplumumuzun en önemli ayakta kalma dayanağı olan mahkemelerimiz ve bağımsız yargı sistemimizin tehdit edilmesini kabul etmiyor ve yargı sistemimize ve demokrasimize yönelik tehditlere karşı Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin haklı mücadelesine desteğimizi açıklıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
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