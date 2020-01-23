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Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili etkinlik

Bugün, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:32
Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili etkinlik

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu gıda güvenliğine dikkat çekmek üzere “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz? ” etkinliği düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik bugün, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yapacağı sunumunda “Halk Sağlığı Penceresinden Gıda Güvenliği,” Gıda Mühendisi Ülfet Bicen’in sunumunda “KKTC’deki Tüketim Maddelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tarafından Değerlendirilmesi ve Tüketiciye Öneriler” konuları ele alınacak.

Konferans halka açık olacak.
(BRT/MAIL)

Son Güncelleme: 23.01.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGıda GüvenliğiTABİPLER
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