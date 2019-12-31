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Taçoy: “2020 değişimin ve gelişimin yılı olacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “2020 yılı, değişimin ve gelişimin yılı olacak” dedi.

31 Aralık 2019 Salı 15:05
Taçoy: “2020 değişimin ve gelişimin yılı olacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yayımladığı yeni yıl mesajında, vatandaşların beklentilerini bildiklerini, bu bilinçle çalışacaklarını vurguladı.

Hükümetin zor şartlarda göreve geldiğini belirten Bakan Taçoy, şunları kaydetti:

“Göreve gelirken, ülkenin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik ve mali durumun farkındaydık. Çok sayıda sorunu, ülke yönetmenin sorumluluğu içerisinde aştık, daha aşacak çok sorun, ülkeye getirilecek çok yenilik olduğunun farkındayız. 

Bu bilinç ve sorumluluk içinde, yoğun bir şekilde çalıştık.  2020 yılında da, bu toplumun bir parçası olduğumuzu bilerek, aynı heyecan ve bağlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

“ZOR KOŞULLARIN ÜSTESİNDEN DAYANIŞMA VE SEVGİYLE GELDİK”

“Kıbrıs Türkü olarak, zor koşulların üstesinden hep dayanışma ve sevgi ile geldik” diyen Taçoy, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde, aşılamayacak sorunlarımız olmadığının da bilincindeyiz” ifadelerine yer verdi. 

Vatandaşların beklentilerini bildiklerini, bu bilinçle çalıştıklarını belirten Taçoy, “2020 yılı, değişimin ve gelişimin yılı olacak.  Yeni yılın halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Taçoy:HaberKKTC
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