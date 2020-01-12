Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...

Taçoy: Denktaş’ın mirasını sonsuza kadar taşımakta kararlıyız

12 Ocak 2020 Pazar 17:20
Taçoy: Denktaş’ın mirasını sonsuza kadar taşımakta kararlıyız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün ardından sekiz yıl geçtiğini hatırlatarak, “Geçen her yılda, bıraktığı mirasın ne kadar kıymetli, devlet adamlığının ise ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anladık” dedi. 

Taçoy Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hayatını Kıbrıslı Türklerin devlet sahibi olmasına, kendi kendini yönetmesine, dünya insanı olmasına, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olmasına adayan merhum kurucu Cumhurbaşkanımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. 

“Geldiğimiz noktada, bir devlet sahibi olmanın, bir arada olmanın, Türkiye ile et- tırnak, ayrılmaz bir parça olmanın ne kadar doğru bir strateji olduğunu yaşayarak öğreniyoruz” diyen Taçoy şöyle devam etti:
“Bu mirası sonsuza kadar taşımakta kararlıyız ve bundan geri adım atmayacağız. Partimiz UBP’nin de kurucusu olan merhum kurucu cumhurbaşkanımızın mirasını hayattayken devralan ve halen buna sahip çıkan bir neslin temsilcisi olmanın gururunu yaşamaya devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle merhum Cumhurbaşkanımıza rahmet dilerim.... Aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim...”

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyRauf Raif DenktaşAnmaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Şurası tamamlandı
Turizm Şurası tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim