Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı programda Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Taçoy, Güney doğu Akdeniz bölgesinde 4 katrilyon metreküplük bir rezerv olduğunun tahmin edilmekte olduğuna işaret ederek, “Onun için bu bölge dünyadaki bir çok aktörün dikkatini çekmektedir. Bu durumda hem bölgeyi hem de ülkemizi çok önemli bir konuma getirmektedir. Bu bölgedeki rezervlere hep birlikte sahip çıkmak gerekmektedir” dedi.

Rum-Yunan ikilisinin Türkiye ve diğer ülkelerin haklarını gasp ve ihlal ederek birçok hukuksuzluğa imza attığını belirten Taçoy, bu durumun bölgede bazı çıkar çatışmalarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yunanistan ile AB’yi de arkasına alarak, bölgede 2004’ten bu yana fazla tepki almadan, beyhude ve pervasızca bir harekete giriştiğini söyledi.

Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgeler arası çıkar çatışmalarıyla, münhasır ekonomik bölgelere tek taraflı müdahale ettiğini ancak bunun doğru bir hareket olmadığını, kimsenin bunu Rumların yanına bırakmayacağını dile getirdi.

Bakan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında 2011’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalanmasıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının lisanslandırıldığı ve KKTC’ye ait münhasır ekonomik bölge içerisinde çalışma yetkisi aldığını hatırlattı.

Türkiye’nin, sismik araştırma ve sondaj gemileriyle özellikle son 2 yıldır bölgede önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Taçoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu faaliyetleriyle “Ne Kıbrıs Türk halkının ne de kendi hakkımı kimseye bırakmam” mesajını verdiğini söyledi.

Taçoy, “Uzun bir aradan sonra Türkiye hem masada hem karada zaferler kazanma yolunda adımlar atmıştır. Bu ilk önce Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile olmuştur. Türkiye bir dik duruş sergilemiştir ve haklı olduğunu sonuna kadar savunmuştur. Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sabırlı, soğukkanlı tavrı ve dik duruşuyla Libya ile yapmış olduğu deniz sınırı anlaşmasıyla farklı bir hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin “Mavi Vatan” diye adlandırılan bölgedeki mavi alanını daha fazla genişlettiğini vurgulayan Taçoy, bu hamlelere karşı çıkan ülkelere de buralarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından büyük bir suistimal olduğunu gösterdiğini belirtti. Taçoy, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de hem bizim haklarımızı hem de kendi haklarını sonsuza kadar taşıyacaktır. Biz de sonsuza kadar destek vereceğiz” dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın bir anlayışın ortaya konulmasıyla imzalandığını hatırlatan Taçoy, bununla bölgede Türkiye ve Libya arasında büyük bir denge unsuru oluştuğunu ve bunu AB’nin de Mısır’ın da keza İsrail’in de aynı şekilde okuduğunu belirtti.

(BRT/MAIL)