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Taçoy: Elzem görevde bulunanlara tam maaş

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı

25 Mart 2020 Çarşamba 23:20
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Taçoy: Elzem görevde bulunanlara tam maaş

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hükümetin açıkladığı Ekonomik Önlem Paketi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, başbakan, bakan, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarında %56 kesinti olacağını, sağlık çalışanları ve polisler gibi elzem görevde bulunanlara ise tam maaş verileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyEkonomik Önlem Paketi
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