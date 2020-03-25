Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hükümetin açıkladığı Ekonomik Önlem Paketi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, başbakan, bakan, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarında %56 kesinti olacağını, sağlık çalışanları ve polisler gibi elzem görevde bulunanlara ise tam maaş verileceğini belirtti.
Taçoy: Elzem görevde bulunanlara tam maaş
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı
25 Mart 2020 Çarşamba 23:20
1114 Okunma