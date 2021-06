Taçoy, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Kurultay ile ilgili henüz Başkanlık adına bir münhal ilan edilmediğini söyleyen Taçoy,

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin büyüklüğünün seçmeninin kendisine gösterdiği ilgi ile alakalı olduğunu ifade ederek, yapılacak kurultayda da aynı ilginin devam edeceğine inandığını söyledi ve Başkan adaylığını ilan etmesi noktasının sadece kendi isteği değil bir kitle ile birlikte , onların da isteği ile bu sürecin yaşanacağını belirtti.

Taçoy, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın sunduğu A’dan Z’ye isimli programda gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski Başbakan ve UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yorumlayan Taçoy, Özgürgün’un UBP’ye kırgınlıklarını olduğunu ve bunun da doğal olduğunu ifade ederek dokunulmazlığın kaldırılması sırasında yaşanılanların hafızlarda olduğunu, bu noktada o dönemde başka şeylerin de yapılabileceğini söyledi.

“ÖRGÜTSEL YAPILANMA YERİNE YATAY YAPILANMA…”

Örgütsel yapının yerine yatay yapılanmalar oluştuğunu vurgulayan Taçoy, Özgürgün’ün kastettiği durumun bu noktada oluştuğunu söyledi.

Özgürgün’ün erken seçim çağrısını yorumlayan Taçoy, komiteden çıkan tarihin 3 Nisan olduğunu, ancak Meclis Genel Kurulu’nun bu tarihi daha da öne çekebileceğini ifade etti ve bu tarih ortadayken bu açıklamaların muhalefete koz verdiğine dikkati çekti.

UBP’nin hizmetlerinin tüm adaya yayıldığını kaydeden Taçoy, her ne kadar kendi içlerinde zaman zaman tartışmalar yaşansa da birlik ve beraberlik adına her zaman kenetlendiklerini söyledi.

Bir Milletvekilinin parti tüzüğü gereği aday adaylığının Genel Başkan tarafından veto edilmeyeceğini anımsatan Taçoy, Özgürgün’ün her ne kadar şu an İstanbul’da da olsa Mecliste UBP’nin 21 milletvekilinden birisi olduğunu vurguladı ve aday olmak istemesi durumunda bunun için hiçbir engel olmadığına değindi.

Taçoy, UBP kurultayının en geç 5 Kasım’a kadar yapılması gerektiğini anımsatarak, yapılan her iki olağanüstü kurultay sonrası yeni bir olağanüstü kurultayı partinin kaldıramayacağını, dolasıyla olağan bir kurultay yapılması gerektiğini söyledi.

Kurultay sürecine gidene kadar ilçelerdeki kongre ve kurulların belirlenmesi sürecinin zaman alacağını bunun da en az 3 ayı kapsayacağını vurgulayan Taçoy, en geç Ağustos’ta bu sürecin başlatılması ile Kasım ayına kadar bu yolun yürünmesi gerektiğini belirtti.

UBP’nin büyüklüğünün seçmeninin kendisine gösterdiği ilgi ile alakalı olduğunu ifade eden Taçoy, yapılacak kurultayda da aynı ilginin devam edeceğine olan inancını dile getirerek, kurultayda da teknolojik imkanların kullanılarak seçim sürecinin tamamlanmasını arzu ettiğini söyledi.



“SADECE BEN DEĞİL, KİTLE İSTİYOR DİYE BU YOL YÜRÜNECEK”

Kurultay ile ilgili henüz Başkanlık adına bir münhal ilan edilmediğini söyleyen Taçoy, Başkan adaylığını ilan etmesi noktasının sadece kendi isteği değil bir kitle ile birlikte , onların da isteği ile bu sürecin yaşanacağını belirtti.

Kurultayda belirli bir vizyon ile yola çıktıklarını ve yola çıktığı kişilerin kendisini yolda bırakmadığını ifade eden Taçoy, aynı vizyonu sürdürmek istediklerini vurguladı.

Taçoy, bir call center ağı kurduğunu ve bu ağ ile tüm üyelere ulaşma şansı olduğunu, bu vesileyle bir çok insanın kendisine ulaşabildiğini ve o insanlara dokunma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Bu vesileyle nerelerde eksiklik olduğunu ve neler yapılması konusunda hassasiyetleri belirlediklerini kaydeden Taçoy, yeni bir siyaset ile bunları birleştirdiklerini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın UBP ile ilgili söylemlerini değerlendiren Taçoy, parti dışı birisini “rakip” olarak görebileceğini ancak parti içinde kendisi ile yarışan bir adayın böyle görmediğini, hizmet yarışında birlikte olan yarışan bir arkadaş olarak gördüğünü ifade etti.

Dolasıyla, kimsenin bu kurumsal yapı içerisine müdahale etme hakkı olmadığını söyleyen Taçoy, içte yaşadıkları çeşitli tartışmalara rağmen dışarıdan gelen bir saldırıya karşı her zaman ortak bir mücadele verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin siyasi partilerden öte bir siyasi duruşu ve görüşü desteklemesinin normal olduğunu ifade eden Taçoy, bölgede yaşanan bir çok önemli gelişmeleri de baz alarak belirli makamlarda olan kişilerin bu önemli gelişmelerin ışığında sorumlulukları bilerek bu yükü taşımaları gerektiğini söyledi.

Türkiye ile olan ilişkilerden ve KKTC’de var olmaktan her zaman memnun olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu vurgulayan Taçoy, ancak bu yola sadece kendisine güvenerek çıktığını ifade etti.