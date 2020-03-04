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Taçoy: “Münhalsiz istihdam yok, 8 kişi çağrı merkezi için alındı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Kıb-Tek’te münhalsiz istihdam olmadığını ve 8 kişinin çağrı merkezi için alındığını kaydetti.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:41
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Taçoy: “Münhalsiz istihdam yok, 8 kişi çağrı merkezi için alındı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te münhalsiz istihdam olmadığını, 8 kişinin çağrı merkezi için alındığını, sıralama sınavının da ODTÜ tarafından yapıldığını kaydetti.

Taçoy, yazılı açıklamasında, insanların işi ve aşı üzerinden siyaset yapılmasını üzülerek izlemekte olduğunu belirterek, birilerinin, “eleştiri” yapmak adına Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yapılan sekiz istihdamı öne sürerek, “Hasan Taçoy, Başbakan’dan gizleyerek şahsi istihdam yapıyor” demesini kabullenemediğini dile getirdi.

Bakan Taçoy, şöyle dedi:

“Bu konuyla ilgili gerçek şudur: İstihdam 13 kişi değil, sekiz kişidir. Münhalsiz değil, bizzat Kıb- Tek Yönetim Kurulu kararı ve Başbakanlık/ Maliye Bakanlığı’ndan alınan yetki ve münhal karşılığıdır.

Münhal, yine tarafsız bir bilim yuvası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Sınavın ardından 13 kişi mülakata çağrılmıştır. Sıralama bozulmadan, ilk sekiz kişi yönetim kurulu kararı ile istihdam edilmiştir.

Sınav sonrası, Kıb- Tek çağrı merkezinde İngilizce diline hakim sekiz yeni istihdam sağlanarak, büyük bir eksik ortadan kaldırılmıştır.

Olay budur. Neresini düzelteyim? Bu haksız eleştirilere, nasıl cevap vereyim? Takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

Sadece şunu söylemekle yetineceğim: En kolay ulaşılan siyasetçilerden biriyim. Telefon numaram biliniyor. Merak eden, soru sormak isteyen her gazeteci, her vatandaş bana kolay ulaşabiliyor.

Bana sormadan, benim bu istihdam sürecindeki tek dahlimin, “tarafsız bir istihdam süreci olsun” talimatı olduğunu bilmeden yapılan suçlamaların tamamı asılsızdır.”

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan Taçoy
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Vatandaş 2020-03-04 22:47:46

Hiç olmassa göz göre göre yalan söylemeyig evet doğrudur sınav yaptıgız ama münha yapanların hepsini değil istediklerigizi sınava çağırdıgız be yarraklar

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Vatandaş 2020-03-04 22:49:58

Hiç olmassa yalan söylemeyig. Evet sınav yaptıgız ama sınava başvuranları değil istexiğigizi sınava çağırdıgız be yarraklar.

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