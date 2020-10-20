Taçoy: "UBP-CTP hükümeti kurulursa büyük bir toplumsal birliktelik sağlanır"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir TV programında icraat hükümeti kurulabileceğini belirterek, “UBP-CTP hükümeti kurulabilir veya UBP-HP hükümeti devam edebilir” dedi.

UBP-CTP arasında ciddi bir kan uyuşmazlığı olduğunu ve rekabetçi unsurların da beraberinde geleceğini dile getiren Taçoy, “Tezat var ancak eğer UBP-CTP hükümeti kurulursa toplumsal olarak büyük bir birliktelik sağlanır” diye konuştu.

Karma oyun kaldırılarak, barajın yüzde 10’a çekilmesi gerektiğini savunan Taçoy, istikrarlı hükümetleri kurabilmek için barajın yüzde 10’a çekilmesinin önemine vurgu yaparak, “5 yıl kim seçilirse iktidar kalsın. Hep birlikte bunu yapalım. Güçlü bir KKTC için bazı unsurların ortaya konması lazımdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa değinen Taçoy, “Rum tarafı Kıbrıslı Türklere azınlık hakkından başka hak görmüyor” dedi. Crans Montana’da masayı Anastasiadis’in terk ettiğini anımsatan Taçoy, “Rum yönetimi federasyon olmasını istemiyor. Bunu hepimiz biliyoruz” dedi. Taçoy, Rum yönetiminin yıllardır boşa ümit verdiğini dile getirdi.

Hangi politikayla masaya oturulacağının önemli olduğuna vurgu yapan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de soğuk savaşın seyrettiği aşikar. Toprak tavizi konusu, Maraş ne olacak? Bunların konuşulması gerek” dedi.

“Muz Cumhuriyeti mi yoksa dik duran KKTC’yi mi tercih edeceğiz?” diye soran Taçoy, 50 yıl daha bu işin böyle sürmesini istemediklerini aktardı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ