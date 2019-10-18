Taçoy:Türkiyemiz, hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdi

Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sağlanan mutabakata ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Taçoy paylaşımında;
‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili varılan mutabakat çok değerli bir adım. Türkiyemiz, hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdogan’ın gösterdiği liderlik takdire şayandır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bu başarıyı selamlıyorum. #TurkiyeKazandi ‘ dedi.
(BRT/SM)
daha geçen gün akıncı savaşmak yerine diplomasiyle sorunu çözmeye çalışılsın dediğinde ona karşı çıkıyordun, şimdi diplomasi övüyorsun? bir dediğin diğerini tutmuyor, gerçekten helal, ubpli olduğun her hareketinden belli!
Türkiyenin güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için başlattığı harekâtı ‘çocukların kavgasına benzeten Trump, Yaptığım şey alışılmış değildi. Bazen iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vermeniz gerekir. Sonra da onları ayıracaksınız” dedi.
Söz konusu süreçte hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini belirten Trump, Havada kurşunların uçması eğlenceli değil. Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler” ifadelerini kullandı.
Olabilecek en kötü yaptırımları uyguladıklarını söyleyen Trump, Ekonomik olarak bundan sağ kurtulamazlardı. Artık bunun önemi yok. Erdoğan bir centilmen. Ama biraz haşin sevgi olmasaydı bu anlaşma olmazdı” diye konuştu
Aldı besni bir gülme...