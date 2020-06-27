Talat : "Bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim"

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA / BAHAR SANCAR
KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medyadaki “Bir avuç küfürbaz ekibine” sahip çıktığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Genç TV’de konuk olduğu programdan bir kesiti kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Talat, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medyadaki ‘Seviyesiz yorumları’ takip ettiğini ve ‘Bir avuç küfürbaz ekibe’ sahip çıktığını dile getirdi.
Mehmet Ali Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:
“Sn. Akıncı, sosyal medyadaki bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim.
Anladığım kadarıyla bu ekibin seviyesiz yorumlarını takip ediyorsunuz ve bunlar hoşunuza gidiyor.
Oysa Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu, demokratik değerlerine tamamen aykırı olan bu linç kültüründen son derece rahatsız.
Sizi bir Cumhurbaşkanı’na yakışacak sağduyuyu göstermeye davet ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ne demişti?
“Sayın Talat ile ilgili fazla bir şey söylemek ihtiyacında değilim. Çünkü halk ona cevabını veriyor zaten. Bir bakınız söylediği sözlerin altında sosyal medyada, ben ona cevap verme ihtiyacını bile hissetmiyorum. Halk sağduyusuyla gereken cevapları fazlasıyla veriyor ve ben bunları görüyorum.”
Sağa sola saldırmakla ne anlatmaya çalışıyorsun anlaşılır gibi değil gerçekten a Talat...Yoksa isminden uzun zaman bahsedilmez olduğu içinmi yine sahnelere çıktın..Çok ayıp sana..Akıncı sana ne yaptı ki Akıncı'ya yüklenip duruyorsun..Eğer destek atmaksa gayen,böyle davranmakla Tufan'a büyük zarar veriyorsun ve halkın sana karşı olan sempatisini kaybediyorsun....Bizden söylemesi!
Bence sayın Talat Artık kendine başka bir uğraş bulmalı . Sayın Akıncı'ya yaptığı hakaretleri ve düzeyi düşük yakıştırmaları çok seviyesiz buluyorum. Psikolojik sorunları var gibi duruyor. Tedavi olsa iyi olur
Ne hırs be! halk seni itici ve sevimsiz buluyor. Hem kendine, hem Erhürman'a, hem de CTP'ye zarar veriyor. Konuştukça batıyor. Artık bir tarafa oturup emekliliğini yaşa, siyaseti de bırak.Halk nazarında çekilmez biri oldun.
Ölümüne Akıncııı