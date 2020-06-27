Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Talat : "Bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim"

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medyadaki “Bir avuç küfürbaz ekibine” sahip çıktığını söyledi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 12:05
1437 Okunma
Talat : "Bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim"

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA / BAHAR SANCAR

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medyadaki “Bir avuç küfürbaz ekibine” sahip çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Genç TV’de konuk olduğu programdan bir kesiti kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Talat, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medyadaki ‘Seviyesiz yorumları’ takip ettiğini ve ‘Bir avuç küfürbaz ekibe’ sahip çıktığını dile getirdi.

Mehmet Ali Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:
“Sn. Akıncı, sosyal medyadaki bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim.
Anladığım kadarıyla bu ekibin seviyesiz yorumlarını takip ediyorsunuz ve bunlar hoşunuza gidiyor.
Oysa Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu, demokratik değerlerine tamamen aykırı olan bu linç kültüründen son derece rahatsız.
Sizi bir Cumhurbaşkanı’na yakışacak sağduyuyu göstermeye davet ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ne demişti?
“Sayın Talat ile ilgili fazla bir şey söylemek ihtiyacında değilim. Çünkü halk ona cevabını veriyor zaten. Bir bakınız söylediği sözlerin altında sosyal medyada, ben ona cevap verme ihtiyacını bile hissetmiyorum. Halk sağduyusuyla gereken cevapları fazlasıyla veriyor ve ben bunları görüyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıMehmet Ali Talat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-06-27 12:42:12

Sağa sola saldırmakla ne anlatmaya çalışıyorsun anlaşılır gibi değil gerçekten a Talat...Yoksa isminden uzun zaman bahsedilmez olduğu içinmi yine sahnelere çıktın..Çok ayıp sana..Akıncı sana ne yaptı ki Akıncı'ya yüklenip duruyorsun..Eğer destek atmaksa gayen,böyle davranmakla Tufan'a büyük zarar veriyorsun ve halkın sana karşı olan sempatisini kaybediyorsun....Bizden söylemesi!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Can 2020-06-27 13:00:29

Bence sayın Talat Artık kendine başka bir uğraş bulmalı . Sayın Akıncı'ya yaptığı hakaretleri ve düzeyi düşük yakıştırmaları çok seviyesiz buluyorum. Psikolojik sorunları var gibi duruyor. Tedavi olsa iyi olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2020-06-27 13:25:47

Ne hırs be! halk seni itici ve sevimsiz buluyor. Hem kendine, hem Erhürman'a, hem de CTP'ye zarar veriyor. Konuştukça batıyor. Artık bir tarafa oturup emekliliğini yaşa, siyaseti de bırak.Halk nazarında çekilmez biri oldun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ganya 2020-06-27 13:50:26

Ölümüne Akıncııı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hasipoğlu'ndan Akıncı'nın açıklamalarına destek
Hasipoğlu'ndan Akıncı'nın açıklamalarına destek
Televizyon çaldı yakayı ele verdi
Televizyon çaldı yakayı ele verdi
Nöbetçi Eczaneler / 27 Haziran 2020
Nöbetçi Eczaneler / 27 Haziran 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim