“Talihsiz Açıklaması Kabul Edilemez, Şiddetle Kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında “Sayın Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Türk Ulusu, bulunduğu her coğrafyada azınlıkları korumuş, her türlü haklarını ve özgürlüklerini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Tatar, siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanların, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakması gerektiğini de ekledi.