Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

"Tam anlamı ile bir rezalettir"

Devlet Basımevi eski müdürü Songuç Kürşad açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2022 Pazar 13:54
0 Okunma
"Tam anlamı ile bir rezalettir"
banner48

Kürşad'ın açıklaması şu şekilde;

"Yıllarca Devlet Basımevi müdürlüğü yaptım. Bu dönemde binlerce Devlet Piyangosu bileti bastık. Sipariş Devlet Piyangolar Müdürlüğünden gelirdi. Biz tarih, rakam, imza, fotoğraf tamam mı diye kontrol ederdik. Sonra baskı için hazırlanır, kontrol edilir onaylatılır ve baskısı yapılırdı. Bu sırada renk, netlik, kayma falan kontrol edilirdi. Baskı sonrasında numaraların doğru olup olmadığı kontrol edilerek siparişi veren Piyangolar Müdürlüğüne biletler teslim edilirdi. Onlar numaraları kontrol eder, baskıda kalite aksiliği olup olmadığına bakar ve onayladıktan sonra satışa sunardı.
Bu kadar kontrolün yapıldığı biletlerde Erenköy Mücahitleri yerine EOKA milislerini yayınlamak tam anlamı ile bir rezalettir ve bu Japonya’da olsa 4-5 kişi şimdi harakiri yapmış olurdu."

Anahtar Kelimeler:
Songuç KürşadDevlet Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Osman Uzun görevden alınıyor
Son dakika! Osman Uzun görevden alınıyor
“Halkımızdan ve Erenköy mücahitlerimizden özür diliyoruz’’
“Halkımızdan ve Erenköy mücahitlerimizden özür diliyoruz’’
"Sorumlular hesap verecek"
"Sorumlular hesap verecek"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim