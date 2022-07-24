Kürşad'ın açıklaması şu şekilde;

"Yıllarca Devlet Basımevi müdürlüğü yaptım. Bu dönemde binlerce Devlet Piyangosu bileti bastık. Sipariş Devlet Piyangolar Müdürlüğünden gelirdi. Biz tarih, rakam, imza, fotoğraf tamam mı diye kontrol ederdik. Sonra baskı için hazırlanır, kontrol edilir onaylatılır ve baskısı yapılırdı. Bu sırada renk, netlik, kayma falan kontrol edilirdi. Baskı sonrasında numaraların doğru olup olmadığı kontrol edilerek siparişi veren Piyangolar Müdürlüğüne biletler teslim edilirdi. Onlar numaraları kontrol eder, baskıda kalite aksiliği olup olmadığına bakar ve onayladıktan sonra satışa sunardı.

Bu kadar kontrolün yapıldığı biletlerde Erenköy Mücahitleri yerine EOKA milislerini yayınlamak tam anlamı ile bir rezalettir ve bu Japonya’da olsa 4-5 kişi şimdi harakiri yapmış olurdu."