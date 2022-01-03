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‘Tam aşılı temaslı sağlık çalışanlarının çalışmaya devam etmesi’ kararına ara emri!

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 22 Aralık 2021 tarihinde aldığı “Covid-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanları (hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir” kararına ara emri alındığını duyurdu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
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‘Tam aşılı temaslı sağlık çalışanlarının çalışmaya devam etmesi’ kararına ara emri!
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Sendika tarafından yapılan açıklamada,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 22 Aralık 2021 tarihinde “Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanları (hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir. Bu durumdaki sağlık çalışanları sıfırıncı gün, beşinci gün ve onuncu gün PCR testlerini yineleyecektir.” Kararına ve Resmi Gazete’de yayınlanmasına işaret edildi.

“İDDİALARIMIZ ESESASEN DUYDUĞUMUZ ENDİŞENİN TEMELİNDE”

Bu karar ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde bir dava ve davaya bağlı bir ara emri istidası dosyalandığının kaydedildiği açıklamada,  “İddialarımız esasen üyelerimizin ve hastalarımızın sağlığından duyduğumuz endişelerin temelindedir” denildi.

Davanın bugün mahkeme tarafından ele alındığının ifade edildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Muhterem Mahkeme endişelerimizi, mevcut düzenin nasıl olduğunu, hemşire ve ebelerin bu karardan nasıl etkilendiğini dinleme fırsatı bulmuştur. İstida, Davalı konumunda olan Sağlık Bakanlığı’na tebliğ edilmek üzere 10/01/2022 tarihine tehir edilmiştir.

Kamu yararı ve kamu sağlığı odak noktası olan Dava ve İstida sebeplerimize, Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl bir yanıt veya savunma verileceği ise büyük merak konusudur.

Haklı olduğumuza inandığımız bu meselemizde her adımı değerli üyelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve halkın bilgisine getireceğiz. Takdir pek tabi ki Yüce Mahkememizindir”

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