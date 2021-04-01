Tarihi geçmiş onlarca ilaç tarlaya döküldü

ÖKSÜZ: ASLA TASVİP ETMİYORUM…

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, hangi eczanenin tarihi geçmiş ilaçları oraya attığını bulamayacaklarını belirterek, “İlaçlar doğaya en fazla zarar veren maddelerden bir tanesidir. Değil bir eczacı, kim olursa olsun doğaya zarar veremez. Asla tasvip etmiyorum” dedikten sonra, ilaçların gömülmesini yasaklayan devletin yıllardır ilaçların imhası konusunda bir girişimde bulunmadığının da altını çizdi.

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde, yerleşim yerlerinin uzağındaki bir tarlaya, diğer atıkların yanı sıra çok sayıda tarihi geçmiş ilaç da atıldı.

Tarihi geçmiş çok sayıdaki hap, toz ve şurubun tarlaya dökülmesi, ‘ilaçların imhasıyla’ ilgili sorunu yeniden gündeme getirdi.

Konuyla ilgili KIBRIS’a konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, hangi eczanenin böyle bir şey yaptığını bulamayacaklarını belirterek, “İlaçlar doğaya en fazla zarar veren maddelerden bir tanesidir. Değil bir eczacı, kim olursa olsun doğaya zarar veremez. Asla tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Değil bir eczacı, kim olursa olsun doğaya zarar veremez”

KTEB Başkanı Umut Öksüz, tarihi geçmiş ilaçlar konusunda devletin girişimde bulunmadığını ve bu sorunun bir çözüme kavuşturulmadığını belirterek, devletin eczaneleri bu tarz durumlara mecbur ettiğini söyledi. Öksüz, eczaneleri böyle bir şeye zorunlu kılan sorunun çevre ve halk sağlığı göz önünde bulundurulduğunda, elzem bir şekilde çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Eskiden tarihi geçmiş ilaçların Güngör çöplüğünde gömüldüğünü, yetkililerin ve zabıtanın orada tutanak tuttuğunu hatırlatan Öksüz, ilaç gömme işlemlerinin yasaklanmasının ardından devletin tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda bir girişimde bulunmadığını vurgulayarak, “Devlet, eczacıyı özel şirkete götürdü ve tarihi geçmiş 1 kilo ilaç 3 Euro’ya imha edilecek dedi” ifadelerini kullandı.

“Eczacılar bıçak kemiğe dayanmadığı sürece bekleyecek”