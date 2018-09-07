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Tarım Bakanlığı: Olumlu bir notaya ulaşılamamış olması kaygı sebebidir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, havyan üreticileri ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının sektörün geleceği açısından üzüntü verici olduğu vurgulandı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:34
Tarım Bakanlığı: Olumlu bir notaya ulaşılamamış olması kaygı sebebidir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dün akşam 5 saat süren görüşmenin detaylarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki günden beridir devam eden eylemine konu olan taleplerini ele alarak bir uzlaşı sağlamak üzere, Başbakanlıkta gerçekleştirilen çalışmanın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu ile Başbakan Tufan Erhürman’ın makamında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve 6 saati aşkın bir süre devam eden toplantı sonucunu kamu oyu ile paylaşılmak istendiği kaydedildi.
Uzun ve etraflı değerlendirmeler sonucunda 5 maddelik hususların ortaya çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1- Küçükbaş hayvan başı destek olarak 80 kiloluk arpa hibesi sağlanması.

2- Soğuk çiğ inek sütü fiyatının 10 kuruş daha artırılarak yeniden düzenlenmesi ve devletin her bir litre süte sağladığı desteğin 68 kuruştan 78 kuruşa çıkarılması.

3- 16 – 31 Ağustos dönemi süt bedellerinin, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ve yeniden düzenlenecek olan tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenmesi.
4- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonların hazırlanarak kullanımının sağlanması.
5- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılarak fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması”.
Bu önerilerin kamu maliyesine getireceği ilave yükün, yaklaşık olarak 45 milyon olduğu belirtilen açıklamada, “ 2018 yılı tarım destek bütçesinin 150 milyon olduğu akılda tutulacak olursa, önerilen ilave katkı yıllık öngörülen toplam desteğin %30’una yakındır”denildi.
Açıklamada, “ortaya konulan tüm çabaya ve uzlaşıya açık tutuma karşın, olumlu bir notaya ulaşılamamış olması kaygı sebebidir ve sektörün geleceği açısından üzüntü vericidir”denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıHavyan üreticileriEylem
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