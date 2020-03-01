Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Tarım Bakanlığı: Su taşıyan borularda yeni bir arıza yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’den Kıbrıs'a su taşıyan borularda yeni bir arıza veya sorun bulunmadığını açıkladı.

01 Mart 2020 Pazar 10:28
230 Okunma
Tarım Bakanlığı: Su taşıyan borularda yeni bir arıza yok

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Antalya’da sahile vuran parça boru, Ocak ayında Su Temin Projesinde meydana gelen arıza sonrasında, denizin 250 metre altında yapılan çalışmalar esnasında sorunlu borulardan çıkartılan borular haricinde ,kesilme sonucu yerinde kalmış olan yaklaşık 100 metrelik  arızalı parça borunun yüzeye çıkmasıdır” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri’nin borunun tamiratı için ihale sürecini başlattığına işaret edilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
400 yıllık Lefkoşa surlarının birçok bölümü çökme tehlikesi altında…
400 yıllık Lefkoşa surlarının birçok bölümü çökme tehlikesi altında…
Tekke Bahçesi’nde bir mezarda 7 şehitin kalıntıları bulundu
Tekke Bahçesi’nde bir mezarda 7 şehitin kalıntıları bulundu
Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor
Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim