Tarım Bakanlığı’ndan Antraks (şarbon) salgını açıklaması

Türkiye’de görülen antraks (şarbon) salgını, Veteriner Dairesi uzmanları tarafından değerlendirildi ve gerek TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı önlemler, gerekse KKTC’de uygulanan ithalat kuralları gözönünde bulundurulduğunda, fazladan bir önlem alınmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara Gölbaşı’nda yaklaşık 4 bin baş sığırın bulunduğu bir işletmede şarbon hastalığı tespit edildiği, TC İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, hastalığın yayılmasını önlenmek için sözkonusu işletmenin karantinaya alındığı, gerekli tüm koruyucu önlemlerin uygulandığı, ilgili işletmeye yapılan giriş çıkışların yasaklandığı ve ölen hayvanların imha edildiği teyit edildi.

Ülkemize ithal edilecek olan hayvan veya hayvansal ürünlerin tümünün, Veteriner Dairesi’nin ön iznine tabii olduğu ve her ürünün, ülkeye giriş limanlarında Daire tarafından kontrol edildiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemize canlı çiftlik hayvanı ithal edilmesine izin verilmediği gibi, Veteriner Dairesi tarafından belirlenen sağlık koşullarına uygun olmayan herhangi bir hayvansal ürünün KKTC’ye girişine de izin verilmemektedir.

Türkiye’de görülen şarbon salgını, Veteriner Dairesi tarafından yakından takip edilmekte olup, farklı gelişmeler gözlenmesi durumunda halkımız yeniden bilgilendirilecektir”