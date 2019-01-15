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Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı

15 Ocak 2019 Salı 17:12
Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı

Tarım Dairesi, ruhsatlı bir bitki koruma ürününün, tavsiyesi olmayan bir üründe ve zararlı organizmada geçici olarak kullanımına, belirli bir süre ile daire tarafından izin verildiğini, geçici tavsiye olarak adlandırılan bu durumun enginara uygulanmasındaki son tarihin 31 Mayıs olduğunu kaydetti. 

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Tarım Bakanlığı açıklamasında, “Herhangi bir zararlı organizmanın, bir üründe ekonomik anlamda zarar yapması ve bu organizmaya karşı ülkemizde ruhsatlı bir bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda, ihtiyaç duyulduğu durumlarda ve acil durumlar için ‘geçici ilaç kullanımı’ devreye girmektedir. Geçici tavsiyelerin uygulanmasındaki son tarih, 31.05.2019’dur. Ruhsatlı bir bitki koruma ürününün tavsiyesi olmayan bir üründe ve zararlı organizmada geçici olarak kullanımına belirli bir süre ile daire tarafından izin verilmekte olup, bu durum “geçici tavsiye” olarak adlandırılmaktadır” denildi. 
 

ENGİNARDA YAPRAK BİTİNE KARŞI GEÇİCİ TAVSİYE LİSTESİ HAZIRLANDI
Dairenin geniş araştırmalar sonucunda enginarda yaprak bitine karşı kullanılacak ilaçlarla ilgili bir geçici tavsiye listesi hazırladığı belirtilen açıklamada, listenin Kaza Tarım Daireleri’nde ve aynı zamanda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde de yayınlandığı kaydedildi. 

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Tarım DairesiEnginar ÜrünüHaberGündemKıbrıs
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