Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Ankara, Şili Biber ,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Karma Yem, ,Ayçiçek Küsbesi, Patlıcan, Arpa, Buğday, Mantar, Siyah Üzüm ve Kabak olmak üzere 58 numuneden 56 ‘sı temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Deftera Gıda’ya ait ithal patlıcan ve domates ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.

Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar ve Marul olmak üzere 27 numuneden 25’i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Atlılar köyünde enginar üretimi yapan Mehmet Çetiner ve İncirli köyünde kapya biber üretimi yapan Ali Kansu’nun ürünlerinden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz

2 Erkan Gök İthal Armut Ankara Temiz

3 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

5 Orc Foods Ltd. İthal Domates Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz

11 Deftera Gıda İthal Elma(Stk) Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Kabak Temiz

13 Deftera Gıda İthal Şili Biber Temiz

14 Deftera Gıda İthal Patlıcan Limit Üstü

15 Deftera Gıda İthal Domates Limit Üstü

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

22 Köşe Tic. İthal Elma(Stk) Temiz

23 Köşe Tic. İthal Elma(G.S) Temiz

24 Köşe Tic. İthal Domates Temiz

25 Orc Foods Ltd. İthal Elma Arjantin Temiz

26 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

27 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

35 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Patlıcan Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kabak Temiz

38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Salatalık Temiz

40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz



42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz43 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz44 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz45 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz46 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz47 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz48 Levent San. Şti . Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz49 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz50 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz51 Özçağ Free Port İthal Kepek Temiz52 TÜK İthal Arpa Temiz53 TÜK İthal Yem 14 Temiz54 TÜK İthal Yem 16 Temiz55 TÜK İthal Besi Yemi Temiz56 TÜK İthal Yem 19 Temiz57 TÜK İthal Yem 15 Temiz58 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday Temiz59 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar Temiz60 Cuma Hakkan Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz61 Mehmet İnal Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz62 Faruk Özenli Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz63 Koray Kansu Doğanköy Patlıcan Temiz64 Koray Kansu Doğanköy Salatalık Temiz65 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz66 Ali Yeşil Mağusa Salatalık Temiz67 Ramazan Ateş Mağusa Sivri Biber Temiz68 Niyazi Esergül Mağusa Sivri Biber Temiz69 Mustafa Tat Mağusa Kabak Temiz70 Zahide Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz71 Abdullah Çoşkun Mağusa Domates Temiz72 Kemal Sofu Aydınköy Domates Temiz73 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz74 Ali Kandulu Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz75 Hasan Akın Gaziveren Mandarin Temiz76 Mustafa Eltutar Güzelyurt Marul Temiz77 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz78 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz79 Ümmet Pipalı Mormenekşe Enginar Temiz80 Mustafa Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz81 Mehmet Çetiner Atlılar Enginar Limit Üstü82 Eylem Açıkyıldız Çayönü Patates Temiz83 Ali Kansu İncirli Kapya Biber Limit Üstü84 Ali Kansu İncirli Patlıcan Temiz85 Ali Kansu İncirli Domates Temiz