Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 29 Kasım - 5 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

06 Aralık 2019 Cuma 17:23
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, ithal 38 numuneden 36’sı temiz çıkarken, limit üstü “bitki koruma ürünü” tespit edilen 2 ürün bulundu.
Açıklama şöyle:
“İthal ürünlerden Emine Güvensoylu’ya ait Golden Elma ile Pınarlı Tarım Hayvancılık İşletmesi’ne ait papatya kuzu büyütme yeminde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için Emine Güvensoylu’ya ait Golden Elma imha, Pınarlı Tarım Hayvancılık İşletmesi’ne ait papatya kuzu büyütme yemi ise menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün imha edilmiştir.
Geçen hafta limit üstü bitki koruma tespit edilen Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin bu hafta yapılan analiz neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğinden hasadına izin verilmiştir. Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak 3. alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edilmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiGıdaAnaliz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Başladı
7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim