Tarım Dairesi müdürü Reşat Değirmenci Gündem Kıbrıs’a konuştu

ESENGÜL AYKAÇ / GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Tarım Dairesi müdürü Reşat Değirmenci, ülkemizde üretilen veya ithal edilen sebze ve meyvelere gıda analiz testlerinin yapılmamasıyla ilgili Gündem Kıbrıs’a konuştu. Değirmenci, “Sağlık Bakanlığı’ndan test kitlerinin bittiğini sözlü olarak öğrendik. Yazılı olarak bir açıklama yapmadılar. Test kitlerinin bittiğini daha erken öğrenmiş olsaydık gerekli girişimleri yapardık” dedi.

TEST KİTLERİ BİTTİ!

Tarım Dairesi müdürü Reşat Değirmenci yaptığı açıklamada, “Her hafta Cuma günü gıda analiz sonuçlarını vatandaşla paylaşırız. Bu aslında şeffaflığın bir ilkesidir. Herhangi bir ürün veya kalıntı olduğu anda o ürünün o hasadı durdurulur. Ülkeye ithal edilen ürünlerde ise kalıntı rastladığımız zaman o ürünü imha ederiz. Ülkede insanların sağlıklı gıdaya ulaşması için çaba sarf ediyoruz” diyerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarında analizlerin yapıldığını kaydeden, Değirmenci, “Yaklaşık bir hafta, on gün önce meyve ve sebzelere test yapılamayacağına dair bilgi bizlere de ulaştı. Tarım Bakanlığı olarak test kitlerinin bittiğini öğrendiğimizde Toptancılar Birliği ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonrasında ülkemize ithal edilen ürünlerin hemen Türkiye’de analizlerinin yapılmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Şu an ülkemize gelen birçok meyve ve sebzenin analizleri Türkiye’de yapılarak geliyor” dedi.

“TÜRKİYE’DEN YARDIM İSTEDİK”

Değirmenci, “Türkiye’deki Tarım Bakanlığı ile iletişime geçilerek onların Gıda Genel Müdürlüğü’ne bir aylık dönem için kendilerinden saf medde temini konusunda yardım istedik. Türkiye’deki Gına Genel Müdürlüğü saf maddenin hazırlanmasıyla ilgili çalışıyorlar bilgisini paylaştı.

ŞUAN SATIŞTA OLAN MEYVE VE SEBZELER GÜVENLİ Mİ?

Şuanda piyasada satışta olan meyve ve sebzelerin gıda güvenliği hakkında konuşan Değirmenci, “Meyve ve sebzelere yapılan analizler Sağlık Bakanlığı ve bünyesindeki laboratuvarı ilgilendiren bir konudur. Test kitleri olmadığı için şu anda hasatta olan ürünleri kontrol etme şansımız olmadığı için bunların analizlerini yapamıyoruz. Şu anda piyasada satılan veya pazarlarda satılan yerli ürünün yüzde yüz temiz deme şansına sahip değiliz. Çünkü analiz yapılmıyor” dedi.

“KİTLER MAYIS BAŞINDA GELECEK”

Sağlık Bakanlığı’nın test kitlerini alacağı firmayı belirledikten sonra 1 ay ya da 40 günlük bir süre gerekli olduğu bilgisini veren Değirmenci, sipariş verildiği anda 30 veya 40 gün içerisinde ülkemize ulaşacağını söyledi. Değirmenci, “Sağlık Bakanlığı’nın siparişlerinde gecikmenin olup olmaması bizim dışımızda olan bir konudur. Sağlık Bakanlığı sözel olarak test kitlerinin geliş tarihinin Mayıs ayının başında olacağı yönünde bilgilendirmeleri oldu. Bizim amacımız ise Türkiye’den kısa süre içerisinde kitlerin ve saf maddelerin ülkemize ulaştırılmasıdır” şeklinde konuştu.

“EĞER BİLSEYDİK GİRİŞİM YAPARDIK”

Değirmenci, “Sağlık Bakanlığı ile istişarelerimizi biz zorluyoruz. Kendilerinden yazılı olarak bilgilendirme talebimiz oldu. Çünkü bizler mevcut sıkıntının ne olduğunu bilmek isterdik. Bizler bu sorunu çok geç öğrendik. Dolayısıyla bu sorunu erken bilmiş olsaydık test kitleri bitmeden kendi girişimlerimizi yapardık. Test kitlerinin bittiğini öğrendiğimiz anda girişimlerimizi yaptık ve test kitlerinin bittiğini sözel olarak öğrendik” ifadelerini kullandı.