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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvan yüklü bir geminin Gazimağusa Limanı açıklarında beklediğini, limana yaklaşmadığını açıkladı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:24
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvan yüklü bir geminin Gazimağusa Limanı açıklarında beklediğini, limana yaklaşmadığını açıkladı.

TAK’ın sorusu üzerine açıklama yapan bakanlık, gemideki hayvanların yem ihtiyacı için Veteriner Dairesi kontrolünde gerekli tedbirler alınarak römorkla açığa yem götürüldüğünü ve hayvan hastalıklarıyla ilgili risk almamak için geminin limana yaklaştırılmadığını vurguladı.

Rum basınında yer alan bir haberde, Kongo bandıralı bir geminin Gazimağusa Limanı’nda demirli olduğu öne sürülmüştü. Haberde, söz konusu geminin 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden Libya’ya gitmek üzere yola çıktığı ve içinde 1776 büyükbaş hayvan bulunduğu; geminin Libya’ya yaklaşacağı sırada taşıdığı hayvanlarda hastalık tespit edildiği ve hayvanların gemiden indirilmesine izin verilmediği belirtildi.

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