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Tarımsal sanayi için önemli adım

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00
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Tarımsal sanayi için önemli adım

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) arasında dün (18 Mayıs) işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle imza koydu.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yapılan bu işbirliğini çok değerli gördüklerini ifade ederek, “Tarladan çatala varıncaya dek ürün güvenliğinin sağlanması için bilimsel çalışmalarla üretim yapan çiftçilerimizle imzaladığımız bu protokol, sağlıklı ürünlere ulaşmak için atılmış önemli bir adımdır. Tüketici refahı için kardeş kuruluşumuz olan Çiftçiler Birliği’nin, etkin, verimli ve sonuç odaklı tarım ve tarımsal sanayiye katkı koyacağına, iş birliğimizin daha da gelişeceğine inancım tamdır” diye konuştu.

Tarımsal sanayi daha iyi noktalara gelecek

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise, odanın tarımsal kesimin en büyük ortaklarından olduğunu dile getirerek, “Memleket gailesi çeken, yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapan çiftçiler ve sanayicilerin yakınlaşması oldukça önemlidir. Bu işbirliğinin ülkemiz tarımsal sanayisini daha da iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Protokolün içeriği...

Sanayi Odası’nda imzalanan protokol; KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, üretim sektörlerinin korunması, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, uluslararası platformlarda Kıbrıslı Türk Üreticilerinin haklarının korunması, hellimin coğrafi işaret tescili ve süt sektöründe yerelde yem üretiminin geliştirilmesi ve tarım arazilerinin korunması gibi konularda kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılması için Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yapacağı ortak çalışmaları düzenleme amacı taşıyor.

Protokol kapsamında, yerli üretimin geliştirilmesi ve korunması, Hellim Coğrafi İşaret Tescili, tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, Türkiye’den Su Temini Projesi’nin üretime kazandırılması, tarım arazilerinin korunması, uluslararası alanlarda Kıbrıslı Türk üreticilerin haklarının korunması, ortak seminer, eğitim ve sosyal sorumluluk programları geliştirmek, KTSO Kalibrasyon Laboratuvar ve YBEM’de İndirim sağlamak yer alıyor.

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Kıbrıs Türk Sanayi OdasıTarımKıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiİş Birliği Protokolü
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