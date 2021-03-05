TAŞIMACILARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDEKİ EYLEMİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini dördüncü gününde de sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, dün taleplerini Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a ilettiklerini, Oğuz’un taleplerine sıcak bakmadığını ancak Başbakan Ersan Saner’e aktaracağını söylediğini açıklamıştı.

Taleplerine henüz olumlu yanıt almadıklarını söyleyen Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada da, eyleme devam edeceklerini vurguladı.