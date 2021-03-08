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Taşımacıların eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle geçen Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:52
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Taşımacıların eylemi devam ediyor

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini bir haftadır  sürdürüyor.

“SORUN BUGÜN ÇÖZÜLMEZSE AİLELERİMİZ DE EYLEME KATILACAK”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner’e, taleplerini kabul etmesi için çağrıda bulundu

Menteş Aytaç, bugün taleplerine olumlu yanıt almamaları halinde, yarın aileleri ve tüm üyeleri Başbakanlık önüne toplayarak eylem şeklini değiştireceklerini belirtti.  

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