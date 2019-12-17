Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

“Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, raporu sunmasının ardından Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili 6 bin 629 başvuru olduğunu, bunlardan bin 203 dosyanın sonuçlandığını, 5 bin 232 dosyanın henüz incelenmediğini söyledi.

Hasipoğlu, 6 yıldır ödeme bekleyen dosyaların olduğunu, Kapalı Maraş ile ilgili 280 başvuru bulunduğunu, 750 milyon TL’lik ödeme beklentisi olduğunu belirterek, Taşınmaz mal komisyonu’nun iyileştirilmesini istediğini, ancak Rumların Kıbrıslı Türklerin bıraktığı mallara ilgili vasilik rejimine devam ettiğini, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve seyahat özgürlüğüne bile engel koyduğunu kaydetti.

KKTC’nin tanınmıyor olmasına rağmen uluslararası hukuk, insan haklarına saygı içinde iç hukuku işletmeye çalıştığını ama Rumların engellemelere devam ettiğini belirten Hasipoğlu, insan haklarına sığmayan şekilde bir çocuğun bile geçişine izin vermediklerini belirtti.

Hasipoğlu, bunun üzerine “Biz de uluslararası hukuk bağlamında haklarımızı aramalıyız. Anne babası Türkiye vatandaşı olan ama KKTC kimliği taşıyan kişilere geçiş izni vermiyorlar, ancak Kıbrıslı olan ve KKTC kimliği taşıyanlara geçiş izni veriliyor. Bu konu masada gündeme getirilmeli” diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, 15 yaşındaki bir çocuğun Güneye geçişine izin verilmemesini kınayarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Türkiye’nin arzusuyla AHİM beklentisiyle iç hukuk yolu olarak kurulduğunu kaydetti.

Bu konuda tazminat, takas ve iade yolu belirlendiğini, ödemelerin Türkiye kaynaklı yapıldığını ve bazı ekonomik ve diğer nedenlerden durduğunu ifade eden Özyiğit, Taşınmaz Mal Komisyonu Fonu kurulması ve kaynak yaratılması gerektiğini kaydetti.

Bu konunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Özyiğit, “Vasilik rejimine benzer bir şey bizde de kurulmalıydı. Kurulsaydı da bu sıkıntılarla karşılaşmasaydık. Bir mal tazminatı ödenerek Türkleştiriliyor, bu değer artışı yaratıyor, bunu yaratanlar da bedelini ödemeli” diye konuştu.

Genel Kurul, bu oylamanın ardından Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı da onaylarken, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteye geri çekildi ve oturum kapatıldı.

Genel Kurul bugün saat 10.00’da Mahkemeler, Hukuk Dairesi ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşmek üzere toplanacak.

(BRT/TAK)