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TAŞKIN: “SALGINDA PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Çocuk hastalıkları uzmanı Uzman Dr. Mert Taşkın, katıldığı bir televizyon programında, pandemi döneminde, çocuk sağlığını değerlendirdi. Başta bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini ve panik havasından uzak durulmasının gerekliliğini vurgulayan Taşkın, korku, panik ve stresin bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı olduğunu vurguladı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:45
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TAŞKIN: “SALGINDA PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Çocuk hastalıkları uzmanı Uzman Dr. Mert Taşkın, katıldığı bir televizyon programında, pandemi döneminde, çocuk sağlığını değerlendirdi. Başta bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini ve panik havasından uzak durulmasının gerekliliğini vurgulayan Taşkın, korku, panik ve stresin bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı olduğunu vurguladı.

Ne kadar korkup, nasıl önlem alacağımızın cevaplarının bilimde var olduğunu söyleyen Taşkın, “Covid-19 dediğimiz Coronavirüs’ün yeni tipidir. Daha önceki Sars ve Mers gibi tipleri vardı. Alacağımız her kararı bilimsel verilere dayandırmamız gerekiyor. Virüs yeni çıktığı için aslında bilimsel çalışmalar henüz çok geniş bir vaka sayısına ulaşamadı ama bize kısmi olarak bir fikir veriyor” dedi.

Hastalığın ölümcül boyutunu da değerlendiren Taşkın, “Hastalıkta en çok korkulan öldürücü ve bulaştırıcı olmasıdır. Risk grubunda olanlar için bu oran daha yüksek olsa da genel olarak öldürücülüğü yüzde 1-2 arasındadır. Risk gruplarının en başında şeker hastalığı, obezite, sigara kullanımı, kanser vs. Hemen belirtmekte fayda var, kronik hastalığı olan bu kişilerin yüzde 80’i yine enfeksiyon hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu durum dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da böyle olacak” dedi.

Toplumun üçte birinin, çocuklar da dahil psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu söyleyen Taşkın, “Eve kapanıp bütün gün hastallık ve ölümü konuşmak çocukların büyük bir kısmında travma yaratacaktır ve geleceklerine olumsuz olarak yansıyacaktır” dedi.

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