Taşkınköy Muhtarı: “Halkım için risk alıyorum ve gerekirse cezaevine de girerim!”

ESENGÜL AYKAÇ - ÖZEL HABER

Belediyeler Reformu yasasının meclisten geçmesiyle birlikte belediye sayısı 18’e düştü. Ancak seçim tarihi ile ilgili yasanın Anayasa mahkemesinden dönmesiyle birlikte Belediyelerin ve Muhtarların tüm yetkileri ellerinden alındı. Yasanın Anayasa Mahkemesinden dönmesinin ardından, Muhtarlara mahkemeler tarafından yazılı bir açıklama gitmedi. Muhtarlara yazılı bir açıklama gitmediği için muhtarlar işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Lefkoşa Bölgesi Muhtarlar Derneği Eski Başkanı ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, Gündem Kıbrıs’a konuştu. Dizlikoğlu, belirsizliğin içerisinde olduklarını belirterek ‘Halkım için risk alıyorum. Gerekirse de halkım için cezaevine girerim” dedi.

“BİZE RESMİ BİR EVRAK GELMEDİ”

Dizlikoğlu, “Muhtar olarak işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Çünkü mahkemede belediyelerin ve muhtarların yetkilerinin elinden alındığına dair bir karar çıktı. Ancak mahkemelerin vermiş olduğu karara göre bize resmi bir evrak gelmedi. Konuyla ilgili televizyonlarda ve gazetelere yansıtılarak “Muhtarlar şu andan itibaren evrak veremez” şeklinde bir haber yapılmasını bekliyorduk. Tüm bunlara karşın bizlere yetkilerimizin elimizden alındığına dair hiçbir belge gelmedi” ifadelerini kullandı.

Dizlikoğlu, diğer muhtarların kendisini konuyla ilgili aradığını söyleyerek, “ Diğer muhtarlar beni arayarak, ‘Derviş Bey evrak vermeye devam edelim mi?’ şeklinde sorular soruyorlar. Beni arayan muhtarlara evrak veremeye devam ettiğimi onlarında benim gibi evrak vermeye devam etmelerini söylüyorum. Çünkü elimize resmi bir belge gelmedi. Yasaya göre yerimize başka birisi seçilene kadar görevi devam ettirilir. Bugün hükümet te düşerse yeni başbakan seçilene kadar eski başbakan görevine devam eder” dedi.

“VELİLERİ GERİ ÇEVİRMEYİ GÖZE ALAMAM”

Dizlikoğlu okulların açıldığını ve velilerin çok büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “Şu anda okul zamanı bize gelen velileri geri çevirmeyi göze alamam. Bize gelen vatandaşları geri çevirirsek halktan dayakta yer, hakarette işitiriz. Bana resmi bir belge gelmediği süre boyunca evrak vermeye devam edeceğim. Muhtarlara da aynı şeyi söylüyorum” şeklinde konuştu.

“MEMLEKET KAOS İÇERİSİNDEDİR”

Dizlikoğlu, “Şu anda memleket kaos içerisindedir. Bugün alınan karar ertesi gün değişiyor. İlerleyen günlerde yasaya aykırı hareket ettiğimiz ön görülürse o zaman 240 muhtarın tamamını içeri soksunlar. Bizlerde ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Bütün siyasi ve yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bizleri ve halkı zor duruma sokmamak adına seçim tarihinin belirlenmesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

“GEREKİRSE CEZAEVİNE DE GİRERİM”

Dizlikoğlu, “Dernek başkanı ve birlik başkanımız var ama onlardan bir açıklama gelmedi. Tüm muhtarlar beni arıyor. İlerleyen zamanda bir ceza alıp almayacağımı da bilmiyorum. Ben duyum üzerine hareket edemem ben resmi bir belge istiyorum. Halkım için risk alıyorum ve gerekirse cezaevine de girerim” ifadelerini kullandı.