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TATAR 10.DEVLET DAİRELERİ ARASI FUTBOL TURNUVASI’NI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam düzenlenen 10.Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nı izledi. Son 7 yıldır merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen turnuvayı Vergi Dairesi kazandı.

15 Aralık 2020 Salı 16:20
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TATAR 10.DEVLET DAİRELERİ ARASI FUTBOL TURNUVASI’NI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam düzenlenen 10.Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nı izledi. Son 7 yıldır merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen turnuvayı Vergi Dairesi kazandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, katılanları ve organizasyonu düzenleyenleri tebrik ederek, kazananları kutladı. 
Merhum Hasan Ramadan Cemil’i rahmetle anan Tatar, pandemiye rağmen zor bir süreçte turnuvanın tüm koşullara uygun yapıldığını belirtti. 
TATAR’DAN ÜLKE ÇAPINDA TURNUVA ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Tatar, 10 yıldır yapılan turnuvaya, 200’den fazla kayıtlı çalışanı olan kurum ve kuruluşların da katılımıyla, ülke çapında bir turnuva düzenlenebileceği önerisini yaptı. 
KKTC’de hayatın devam ettiğini kaydeden Tatar, dünya ile entegre olma mücadelesi içinde olunduğunun mesajının dünyaya verildiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, uygulanan haksız spor ambargoları, diğer izolasyon ve kısıtlamaların ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekti.

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