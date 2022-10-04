Tatar: “Adayı silahlandırmak, kuşatmadır”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet gazetesi muhabiri Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı; Maraş’ta ABD ve dünyaya mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, röportajda, “Maraş’ta bir sonraki aşama, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabilir. 8 Ekim 2022’de açılışının ikinci yılında, saat tam 12.00’de ilk gelene hediyemiz olacak, konserle kutlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ABD’ye de; "Adayı silahlandırma mantığı savunmanın ötesine geçmektir, kuşatmadır" diye tepki gösterdi.

"Yunanistan’ın, Ege ve KKTC konusunda arkasını ABD’ye yaslayarak tansiyonu yükseltmesi, ABD’nin önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik ambargoyu kaldırması sonra da Rum kesimini New Jersey ile eşleştirerek askerini eğitme kararı almasının, Türkiye’de ve KKTC’de büyük tepkiyle karşılandığına" işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“ABD’nin adımları hukuksuz ve gerginlik yaratıcı. Kıbrıs’ta garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’dir. Bu konudaki antlaşmalara rağmen, nasıl oluyor da Rum kesimi farklı antlaşmalara girebiliyor? Ortada hem bir hukuksuzluk var hem de bu durum tansiyonu yükseltecek, gerginlik yaratacak. Ukrayna Savaşı çok şeyi değiştirdi. Rum tarafındaki Limasol, adeta bir Rus şehri haline gelmişti. Yatırımları, televizyonları, radyoları var. Hatta siyasi parti kurmaya hazırlanıyorlardı.

Rum kesimi, AB’nin Rusya ile ilgili kararlarına, birliğe üye olduğu için uymak zorunda. Diğer yandan ‘Rusya’ya KKTC’den direkt uçuş başlayacak’ diye paniklediler. Rum tarafı, Rusya ile arasına mesafe koydu. Şimdi ABD, Rum kesimine mükâfat veriyor. Aynı zamanda Türkiye’ye de sıkıntı yaratıp Rusya ile ilişkisini gözden geçirmeye zorlamak istiyorlar.”

-“Adayı silahlandırmak, kuşatmadır”

Cumhurbaşkanı Tatar, "adayı silahlandırmanın mantığı savunmanın ötesine geçtiğini, bunun bir kuşatma olduğunu" söyleyerek; “Bu, Türkiye’ye meydan okumadır. Kimse Anavatan’ı hafife almasın. Türkiye’nin ordusu, gücü bellidir. ABD madem hukuktan, adaletten bahsediyor, nasıl oluyor da bir halkın zulüm görmesine seyirci kalıyor?” şeklinde konuştu.

Anastasiadis’e yanıt...

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Türk meydan okumalarına karşı eli kolu bağlı oturmayacağız” açıklamasına yanıt vererek; “Biz elbette mücahitler olarak sonuna kadar kendi varlığımız, güvenliğimiz için günü geldiğinde varlığımızı ortaya koyarız. Herkes boyuna göre konuşsun. İhtiyaç olduğu takdirde, Türkiye Cumhuriyeti ek askeri takviyeyi bir saat içinde yapabilir. Ne bizim ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı tarafta gözü var. Bizim tek istediğimiz barış, huzur ve sükûnet içerisinde güvenliğimize devam edebilmektir” dedi.

Rusya’dan direkt uçuş olacak mı? sorusuna; “Birkaç şirket bu konuda izin almaya çalıştı. Bizde de bir başvuru var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Diplomatik ve siyasi sorun yaşanmaması için istişare ediyoruz. Zaten her ülkeden turistin Türkiye Cumhuriyeti üzerinden gelme imkânı bulunuyor” dedi.

“Garantör İngiltere’ye sitem”

Cumhurbaşkanı Tatar; “İngiltere’ye karşı hayal kırıklığımı ifade etmek istiyorum. Prens Charles kral oldu, babası Yunan. Bir Yunan hayranlığı var. Ancak İngiltere halkı gerçeği biliyor, İngiltere kendi insanına da haksızlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın BM konuşması, siyasetimizi bir adım öteye taşımıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma ve KKTC’nin devlet olarak tanınması çağrısı hakkında ise Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Tarihi açıklamadır. Kendi devletimize sahip olmamız lazım. Tanıma çağrısı siyasetimizi bir adım daha öteye taşımıştır. Artık bu iki yapıyı, iki devleti birleştirmek mümkün değildir. Tek çatı, tek egemenlik mümkün değildir. Egemenlik, eşitlik, eşit statü tanınmadan masaya oturmayız. Bir antlaşma olacaksa iki devlet temelinde olacaktır.”

-"Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak alınmamız gündemde, inşallah olacak "

KKTC’yi kimler, ne zaman tanır? sorusuna ise Cumhurbaşkanı Tatar; “Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak alınmamız gündemde, inşallah olacak. Sonraki süreçte ülkelerle ikili ilişkilerimiz, öğrencilerin KKTC’de okuması, turizmin artması ve halkların birbirini tanıması ile mümkün olacaktır. Yavaş yavaş, diplomatik adımlarla gerçekleşecektir” şeklinde cevap verdi.

“Hayalet şehirden müze şehre”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ın hayalet şehir olarak adlandırıldığını, 8 Ekim 2020’de saat tam 12.00’de bir bölümünün açıldığını ifade ederek; “İki muhteşem plajı ile artık hayalet değil, müze şehir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maraş ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Tam 47 yıl antlaşma olursa diye bekledik. Olmadı, Rumlar hep vazgeçti. Maraş’ı açmak hakkımızdı, açtık. Pandemiye rağmen Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısı 750 bini geçti.

Araziler Osmanlı’dan kalan vakıflara ait, üzerindeki binaların bir kısmı Rumlara, İngilizlere ait. Kamu binaları da var. Bu konuda, binalar için kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu var. Taşınmazını geri isteyenin bu komisyona, tapusuyla başvurması gerekiyor.

Maraş’ta bir sonraki aşama, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabilir. 8 Ekim 2022’de açılışının ikinci yılında, saat tam 12.00’de ilk gelene hediyemiz olacak, konserle kutlayacağız. Dünyanın en güzel plajı. Başka hiçbir yerde yok. Huzur buluyorum, sık sık gelmeye çalışıyorum.”