Tatar, Akdoğan’ı ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “vizyonu, misyonu ve kalkınma projeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel bir geleceğe partisinin taşıyacağını” söyledi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkanı Tatar dün gece Akdoğan’ı ziyaret etti.

Tatar’ın Akdoğan ziyaretinde Genel Sekreter Hasan Taçoy, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, “mevcut hükümet yüzünden ülkenin gidişatından memnun olan, olumlu bir şeyler başarılabileceğine inanan kalmadığını” savunarak, şunları ileri sürdü:

“Hükümet istediği kadar konuşsun, halk kararını vermiş bu hükümeti kafasında bitirmiştir. Dolayısı ile bunu anlamaları lazımdır. Türkiye ile ekonomik ve mali protokolü çok elzem olmasına rağmen bir türlü imzalayamamak hükümetin sorunudur. Aralarında ciddi görüş ayrılıkları ve uyumsuzluklar var ama yokmuş gibi izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki gerçekler ortadadır. Ne Kıbrıs konusunda ne de ekonomide ne yapılacağı noktasında ülkenin yararına ortak bir yol izleyebilecek durumda değildirler.”



UBP Genel Başkanı Tatar, ülkenin biraz gayret, doğru projeler ve kararlı adımlarla yeni bir kalkınma hamlesi içine girmesinin mümkün olduğunu söyleyerek, vizyonu, misyonu ve kalkınma projeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel bir geleceğe partisinin taşıyacağını belirtti.UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasının enerji kaynakları ve enerji arzı konuları dikkate alındığında çok önemli bir konumda olduğuna da işaret etti ve şunları söyledi:“Son zamanlarda ortaya ‘ mavi vatan’ diye yeni bir kavram ortaya atılmıştır. Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz ile Ege denizindeki uzantılarını da kapsamaktadır. Şurası bir gerçek ki deniz dipleri de en az karalar kadar ülkeler için önemlidir. Bir bakıyorsunuz Rum –Yunan ikilisi Ege’den başlayarak İskenderun Körfezi’ne kadar tüm Doğu Akdeniz’i kendisinin sayan haritalar yayınlıyor. Etraftaki ülkelerle kendilerine göre , Türkiye ve’nin haklarını yok sayan bağlantılar içine giriyorlar. Buradan bir kez daha kendilerine sesleniyorum: Türkiye farkındadır, Kıbrıs Türkü haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyecek, Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ederek, mavi vatana da sahip çıkacak, onu koruyacaktır. Yanlış hesaplar muhakkak bir yerden geri dönecektir.”Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma, garantilere son verme, Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini, egemenliğini tanımama politikalarının arkasında yatanın da bölgedeki hidrokarbon kaynaklarına sahip çıkma düşüncesi olduğunu ifade etti.Tatar, “Artık federasyon olmaz. Bizi egemenliğimizden, Türkiye’nin garantörlüğünden de vazgeçiremezler. Dolayısın ile eğer bu bölgedeki kaynaklardan hakkaniyet çerçevesinde yararlanmak istiyorlarsa gelsinler AB çatısı altında iki devlet esasına dayalı bir çözümü konuşalım” dedi.