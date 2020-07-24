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Tatar: "Alternatif kaynaklardan yararlanmak gerek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yakıt Değişim Projesi’nin sunumu, Başbakanlık’ta yer alan toplantıda yapıldı.

24 Temmuz 2020 Cuma 19:13
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Tatar: "Alternatif kaynaklardan yararlanmak gerek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yakıt Değişim Projesi’nin sunumu, Başbakanlık’ta yer alan toplantıda yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a proje hakkında bilgi verildi.

TATAR: “ALTERNATİF KAYNAKLARDAN YARARLANMAK GEREK”

Sunum öncesinde konuşan Başbakan Tatar, Elektrik Kurumu’nun KKTC ekonomisine büyük hizmetleri ve katkıları olduğunu belirterek, kurumun iyi yönetilmesi için en üst düzeyde istişarelerin devam ediyor olmasının önemine işaret etti.

Güneş enerjisi, doğal gaz, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi gibi alternatiflerin gündemde olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, alternatif kaynaklardan yararlanmak gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Sadece bir kaynaktan değil, alternatif kaynaklardan ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Bir tanesi elbette ki mevcut sistemdir. Burada ciddi bir yatırım vardır. Fakat yeni yatırımların alternatif alanlarda olması konuşuluyor. Güneş enerjisi, gaz, kablo ile elektrik getirilmesi uzun vadeli projeler olarak önümüzde alternatifler olarak duruyor” dedi.

TAÇOY: “KURUMUN 1 MİLYAR KADAR ALACAĞI, 250-260 MİLYON DA BORCU VAR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy ise, bir gazetede yayınlanan ve kurumun 400 bin TL borcu, 1 milyar TL’ye yakın alacağı olduğu yönündeki habere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Taçoy, kurumun 1 milyar kadar alacağı, 250-260 milyon TL civarında ise borcu olduğunu söyledi.

Borçların kapatılması yönündeki çalışmaların Kovid-19 nedeniyle aksadığını kaydeden Bakan Taçoy, yıl sonuna kadar bu sorunun üstesinden geleceklerine inandıklarını ifade etti.

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Kıbrıs Türk Elektrik KurumuYakıt Değişim Projesi
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