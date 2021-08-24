Tatar: "Anastasiadis, siyasi meseleyi bireysel boyuta çekiyor"

Rum Bakanlar Kurulu tarafından 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde karar üretmesinin ardından açıklama yaparak, "Anastasiadis'in yönettiğin 'Kıbrıs Cumhuriyeti', Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. 1960’taki Cumhuriyetim diyorsun öyleyse bende ortağıyım diyorum. Bir anlaşma olamadığı için sen o tarafta ben bu tarafa... Bu pasaport haktır. Anayasal bir gerekliliktir" dedi.

Tatar, "Hukuksuz, ırkçılıktır, adaletsizliktir ve hiçbir tutarlılık tarafı yoktur" diyerek, konuyla ilgili açıklama yapan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın açıklamarından rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'in siyasi bir meseleyi bireysel boyuta çektiğine de vurgu yaparak, "İptal edilmesiyle ilgili benim kişisel bir sıkıntım yok ancak bu doğru bir hareket değildir. Binlerce EOKA’cıyı neden vatandışlıktan atmadılar?" ifadelerini kullandı.

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