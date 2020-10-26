Tatar, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile beraberindeki heyeti, Ankara’ya varışında, askeri törenle ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.