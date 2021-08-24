Tatar: Belediyelerin ve polislerin etkin olması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, "20 ve 40’lı yaş gruplarındaki insanlarımız pek aşı olmaya gitmiyor. Bu yaş grubunun yüzde 30’u aşılı, yüzde 70’i hala aşılı değil. Şu anda elimizde aşımız var, insanları teşvik etmeliyiz... Dünyada insanlar aşı bulamıyor..." şeklinde konuştu.

"Aşılı olmayanları teşvik etmemiz gerekiyor. Yoksa tehlike devam ediyor... Bu vakaların aşağıya düşmesi gerekiyor... Dolayısıyla tehlikeli boyutlara gelmeden aşıyı artırmamız lazım..." diyen Tatar, şöyle devam etti:

Bu yayılmanın sebebi, gece kulüpleri, barlar gibi mekanlardır çünkü maskeler çıkıyor... Kesinlikle oralara gitmek için aşılı olman lazım, PCR yaptırman lazım. Şimdi isim vermeyeyim muayyen yerler var... Ancak denetim yok. Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum. Ama bunu sadece Sağlık Bakanlığının üstüne yükleyemeyiz. Bakalığın üzerinde çok büyük bir yük var zaten... Bu muayyen yerlere daha fazla denetim yapılması için belediyelerin de bu işin içerisinde olması gerekiyor. Belediyelerin ve polislerin etkin olması gerekiyor. Kimse o kadar bencil ve ‘ben’ olamaz."

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