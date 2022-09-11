Tatar: Benim gönlüm sizinle

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

"Ulusal Birlik Partisi'ni ayakta tutmamız için elimizden geleni yapmamız gerekir" diyen Tatar, "Ben cumhurbaşkanı olduğum için Anayasa göre tarafsız olmam gerekir ama benim kalbimin nerede olduğunu herkes bilir. Benim kalbim burada sizinle atar" diye konuştu.

"Elini taşın altına UBP koydu"

Belediyeler Reformu'yla ilgili de konuşan Tatar, yıllardır bu yasanın gündemde olduğunu belirterek, bunu Ulusal Birlik Partisi'nin hayata geçirdiğini, elini taşın altına koyanın Ulusal Birlik Partisi olduğunu kaydetti.

"27 Kasım'da seçim vardır"

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Tatar, Meclis'in yeniden seçim tarihini görüşeceğini belirterek, '27 Kasım'da seçim vardır' dedi.

'Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açtık"

Önümüzdeki günlerde yapacağı Newyork ziyaretiyle ilgili de konuşan Tatar, Türkiye ile ortak tezler kapsamında Newyork'ta bulunacağını ve yeni tezlerini dünyaya duyuracaklarını kaydetti. Tatar, Kıbrıs Türk'ünü tehlikeye sokacak herşeyin de karşılarında olduklarını kaydetti. 'Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açtık' diyen Tatar, federasyon defterini kapattıklarını, iki eşit egemen devlet temelinde ve Türkiye'nin garantörlüğü ile ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

"Mutalaka başaracağız"

Tatar sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutalaka başaracağız, mutlaka daha iyi günlere hep beraber varacağız. Daha iyi bir gelecek bizi bekliyor"