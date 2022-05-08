Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu ile yakalandı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Flaş Haber
Feci kazada yaralılar var
Kapat

Tatar, Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarını verdi

08 Mayıs 2022 Pazar 14:57
0 Okunma
Tatar, Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarını verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun anısına Geçitkale Mersinlik parkurunda düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarını verdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un zamansız şekilde aramızdan ayrılışının büyük bir kayıp olduğunu ve bu kaybın acısını paylaştığını ifade ederek Birkan Uzun’un dünyanın 7 kıtasının 7 zirvesine tırmanarak KKTC bayrağını dalgalandırma hedefiyle yola çıkan genç bir sporcu olduğunu anımsattı. Uzun’un 5. kıta olan Antarktika’da son olarak KKTC bayrağını dalgalandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “O zirvede yaptığı konuşma ile hepimizin yüreğinde taht kurmuş ve gençlerin geleceğe büyük umutla bakabilmesi için örnek olmuştur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’u bir kez daha rahmetle andı; tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. 

“Birkan Uzun isminin yaşatılması hepimizin görevi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun isminin yaşatılmasının hepimizin hedefi ve görevi olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’u anmak amacıyla zirveye tırmanma koşu yarışına katılanlara teşekkür ederek etkinliğin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu ve yarışta dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP 2. Olağanüstü Kongresi gerçekleşti
TDP 2. Olağanüstü Kongresi gerçekleşti
Amcaoğlu: "Yakıt Değişim Bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi"
Amcaoğlu: "Yakıt Değişim Bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi"
Uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu ile yakalandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim