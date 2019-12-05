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Tatar: Biz bu hükümeti hizmet için kurduk!

05 Aralık 2019 Perşembe 20:30
Tatar: Biz bu hükümeti hizmet için kurduk!

Kanal T’de yayınlanan bir programa katılan Başbakan Ersin Tatar, İngiltere ziyaretini, ülke gündemini, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığına giden yolda koalisyon ortaklarının ikisinin de aday çıkarması durumunda hükümetin zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar şöyle konuştu:

“Ben Başbakanım, önceliğim budur ama gelişen olay ve beklentiler sizi bir yere götürür. Ben vicdanen çok rahatım. Başkaları da kendini sorgulamalı. İşler herkesin gözü önünde olup bitiyor. Her iki tarafın da söyledikleri vardır, biz bu hükümeti hizmet için kurduk. Adaylık olursa hükümet bozulacak diye bir şeyin söz konusu olmaması lazım. Bu da bir görevdir. Parti görev verirse yerine getirilir. Parti meclisi karar verirse buna uymak durumundasınız. Herkesin, kendi partisinin vereceği karara saygı duyması lazım.”

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